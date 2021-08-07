Мадридский «Атлетико» пополнится испанским нападающим «Вулверхэмптона» Рафой Миром, ставшим серебряным призёром летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Атлетико» пришел к тотальному соглашению с игроком, осталось только уладить небольшие детали сделки с «Вулверхэмптоном». Сообщается, что клубы могут сойтись на годичной аренде игрока с последующим правом выкупа. Есть вариант и с полноценным переходом Мира в мадридский клуб этим летом, так трансфер нападающего обойдется «матрасникам» в 15-20 миллионов евро.

Прошлый сезон Рафа Мир провел в аренде в вылетевшей в Сегунду «Уэске». За клуб футболист провел 34 матча в чемпионате, забив 16 мячей.