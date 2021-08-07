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Испания. Примера

«Атлетико» пополнится серебряным призёром Олимпийских игр слухи

07 Августа 2021 • 20:54 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
4.90 3.45 1.80
15.08 18:30
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Мадридский «Атлетико» пополнится испанским нападающим «Вулверхэмптона» Рафой Миром, ставшим серебряным призёром летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Атлетико» пришел к тотальному соглашению с игроком, осталось только уладить небольшие детали сделки с «Вулверхэмптоном». Сообщается, что клубы могут сойтись на годичной аренде игрока с последующим правом выкупа. Есть вариант и с полноценным переходом Мира в мадридский клуб этим летом, так трансфер нападающего обойдется «матрасникам» в 15-20 миллионов евро.

Прошлый сезон Рафа Мир провел в аренде в вылетевшей в Сегунду «Уэске». За клуб футболист провел 34 матча в чемпионате, забив 16 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Уэска Рафа Мир Трансферы футбола - лето 2021
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