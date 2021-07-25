«Атлетико» будет использовать дроны на тренировках

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне будет использовать дроны на тренировках своей команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Такое нововведение в тренировочный процесс поможет тренерскому штабу «Атлетико» лучше отслеживать действия игроков при подготовке к матчам, анализировать их ошибки при выполнении тактико-технических действий и подбирать лучшие решения в той или иной ситуации на поле.

23 июля команда-чемпион Испании провела свой первый матч в новом сезоне. Это был контрольный поединок против команды из третьего по силе дивизиона Испании – Сегунды Б. Матч завершился 1:1 в основное время, а в серии послематчевых ударов с 11 метров точнее оказались игроки «Атлетико» - 5:4.

Ранее дроны на тренировках римской «Ромы» стал использовать «особенный» Жозе Моуринью.