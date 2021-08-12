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Испания. Примера

Хименес и Савич продлили контракты с «Атлетико»

12 Августа 2021 • 22:35 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
4.80 3.30 1.85
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Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с двумя игроками команды – Хосе Хименесом и Стефаном Савичем.

Хименес подписал новый контракт до лета 2025 года, Савич же поставил подпись под трехлетним договором. Оба центральных защитника уже более семи лет защищают цвета испанской команды. Уругваец пришел в «Атлетико» в 2013 году, успев за это время отыграть 216 матчей за «матрасников», а черногорец присоединился к мадридцам в 2015 году, в его активе 202 поединка.

Сообщается, что главный тренер Диего Симеоне рассчитывает на футболистов в ближайшем сезоне, так как Марио Эрмосо провалил финальный отрезок прошедшего розыгрыша Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Стефан Савич Хосе Хименес
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