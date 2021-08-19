Французский вратарь Бенжамин Лекомт проведёт сезон 2021/2022 в ранге игрока чемпионов Испании – его новым клубом стал мадридский «Атлетико».

После расставания с несколькими сменщиками Яна Облака «матрасникам» пришлось в экстренном порядке искать на рынке нового вратаря. Обязанности подменять словенца были возложены на Бенжамина Лекомта. Именно голкипер «Монако» возьмёт на себя роль футболиста подмены для Облака.

«Атлетико» удалось согласовать со своими французскими коллегами годичную аренду 30-летнего стража ворот.

В двух последних сезонах Лекомт провёл за монегасков 60 поединков, сохранив в 20 случаях свои владения в неприкосновенности.