Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Испания. Примера

«Атлетико» арендовал Лекомта официально

19 Августа 2021 • 20:23 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1.20 6.50 18.00
22.08 20:30
1000 рублей бесплатная ставка

Французский вратарь Бенжамин Лекомт проведёт сезон 2021/2022 в ранге игрока чемпионов Испании – его новым клубом стал мадридский «Атлетико».

После расставания с несколькими сменщиками Яна Облака «матрасникам» пришлось в экстренном порядке искать на рынке нового вратаря. Обязанности подменять словенца были возложены на Бенжамина Лекомта. Именно голкипер «Монако» возьмёт на себя роль футболиста подмены для Облака.

«Атлетико» удалось согласовать со своими французскими коллегами годичную аренду 30-летнего стража ворот.

В двух последних сезонах Лекомт провёл за монегасков 60 поединков, сохранив в 20 случаях свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Атлетико Мадрид Бенжамин Лекомт Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  22:00 Бетис ... Кадис 1.57 3.8 6.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:38 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес попрощался с «Алавесом»
22:27 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс не зацикливается на установке нового рекорда чемпионата Испании
22:05 · Испания. Ла Лига
Мануэль Санчес: «Возвращение в «Оасуну» было моей целью»
22:00 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» нет денег на зарплату Гризманну и Коутиньо 1
21:33 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о Месси: «Людям лучше не знать правды» 2
20:47 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт уйдет из «Барселоны» только в другой топ-клуб
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» арендовал Лекомта официально
17:58 · Испания. Ла Лига
Бензема близок к продлению контракта с «Реалом» 1
11:58 · Италия. Серия А
Пьянич хочет покинуть «Барселону» этим летом
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может усилиться звёздным полузащитником «Манчестер Сити» 2
08:39 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Месси из «Барселоны»
08:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси
18 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» - «Арсеналу»: «Триппьер не продаётся» слухи
23:13 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес покидает «Алавес»
22:32 · Испания. Ла Лига
Маркос Пауло может отправиться в аренду в «Фамаликан»
Все новости
Рекомендуем
 