«Атлетико» сделал памятные подарки своим игрокам в честь чемпионства

Руководство мадридского «Атлетико» сделало подарки всем футболистам команды, причастным к завоеванию чемпионского титула в прошлом сезоне испанского первенства.

Об этом стало известно, когда уругвайский нападающий «матрасников» Луис Суарес размесил в своем официальном аккаунте «Инстаграма» видео, в котором показал уменьшенную копию кубка, помещенного в синюю сумочку.

Футболисты явно не ожидали такого презента от клуба.

«Какая красота», - подписал видео Луис Суарес.

В первом же поединке новой кампании «Атлетико» на чужом поле обыграл «Сельту» (2:1). Следующая «остановка» матрасников – «Ванда Метрополитано». На своей арене мадридцы 22 августа примут «Эльче».