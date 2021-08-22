«Атлетико» не оступился в матче с «Эльче»

Во втором туре Ла Лиги «Атлетико» дома играл против «Эльче» и не позволил сопернику ничего толком создать впереди. Сами же «матрасники» в линии атаки отметились голом на 39-й минуте, когда Анхель Корреа реализовал выход один на один с голкипером. После перерыва команда Диего Симеоне имела моменты и на разгром, но все же довольствовалась минимальной победой - 1:0.