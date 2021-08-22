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Испания. Примера

«Атлетико» не оступился в матче с «Эльче»

22 Августа 2021 • 22:36 Комментировать
Атлетико М
1:0
Эльче
окончен
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Во втором туре Ла Лиги «Атлетико» дома играл против «Эльче» и не позволил сопернику ничего толком создать впереди. Сами же «матрасники» в линии атаки отметились голом на 39-й минуте, когда Анхель Корреа реализовал выход один на один с голкипером. После перерыва команда Диего Симеоне имела моменты и на разгром, но все же довольствовалась минимальной победой - 1:0.

Протокол игры  
Атлетико М 1:0 Эльче
(1:0) Корреа Анхель 39'    
Облак Ян Льоренте Маркос Савич Стефан Хименес Хосе Ньигес Сауль Де Пауль Родриго   62' (Суарес Луис (   62'   90') Коке Хорхе Кондогбия Жоффрей   90' Лемар Тома   62' (Триппьер Киран (   62') Карраско Янник Корреа Анхель   85' (Лоди Ренан (   85')
Запасные: Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Перес Неуэн Камелло Серхио Giuliano Simeone
Касилья Кико Паласиос Элибельтон Роко Энсо Верду Гонсало   65' Бигас Педро   86' (Диего Гонсалес VII (   86') Мохика Хоан   82' (Фернандес Хосан (   82') Гутьеррес Хосе Марконе Иван   82' (Моренте Тете (   82') Фидель Чавес Милья Пере   64' (Бенедетто Дарио (   64'   88') Бое Лукас   83' (Каррильо Гидо (   83')
Запасные: Морено Сесар Барраган Антонио Хосема Андреу Ллуис Бадия Эдгар Бри Диего
22 августа. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано 1.45 4.3 7.7
окончен Атлетико М 1:0 Эльче 1.3 5.5 11
Идет 79 минута Леванте 2:2 Реал Мадрид 5.2 4.3 1.6
23.08  21:00 Хетафе ... Севилья 3.5 3.1 2.3
23.08  23:00 Осасуна ... Сельта 2.75 3.1 2.75
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