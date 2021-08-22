«Атлетико» не оступился в матче с «Эльче»

Во втором туре Ла Лиги «Атлетико» дома играл против «Эльче» и не позволил сопернику ничего толком создать впереди. Сами же «матрасники» в линии атаки отметились голом на 39-й минуте, когда Анхель Корреа реализовал выход один на один с голкипером. После перерыва команда Диего Симеоне имела моменты и на разгром, но все же довольствовалась минимальной победой - 1:0.
Протокол игры
|Атлетико М
|1:0
|Эльче
|(1:0) Корреа Анхель 39'
Облак Ян • Льоренте Маркос • Савич Стефан • Хименес Хосе • Ньигес Сауль • Де Пауль Родриго 62' ( Суарес Луис ( 62' ) • 90'Коке Хорхе • Кондогбия Жоффрей • 90'Лемар Тома 62' ( Триппьер Киран ( 62') • Карраско Янник • Корреа Анхель 85' ( Лоди Ренан ( 85')
Запасные: Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Перес Неуэн • Камелло Серхио • Giuliano Simeone
Касилья Кико • Паласиос Элибельтон • Роко Энсо • Верду Гонсало • 65'Бигас Педро 86' ( Диего Гонсалес VII ( 86') • Мохика Хоан 82' ( Фернандес Хосан ( 82') • Гутьеррес Хосе • Марконе Иван 82' ( Моренте Тете ( 82') • Фидель Чавес • Милья Пере 64' ( Бенедетто Дарио ( 64' ) • 88'Бое Лукас 83' ( Каррильо Гидо ( 83')
Запасные: Морено Сесар • Барраган Антонио • Хосема • Андреу Ллуис • Бадия Эдгар • Бри Диего
22 августа. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).