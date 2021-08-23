Верету – о Моуринью: «Мы тяжело работаем, но в нужный момент шутим»

Французский полузащитник римской «Ромы» после первого матча итальянского чемпионата с «Фиорентиной» (3:1) рассказал о тонкостях работы с наставником команды Жозе Моуринью.

«Было важно победить в первом матче. В перерыве Моуринью сказал нам, что мы должны улучшить игру, он хочет, чтобы мы побеждали любого соперника», - сказал футболист.

«Отношения с Моуринью у нас прекрасные. Мы тяжело работаем, но в нужный момент шутим вместе с ним. Он очень близок к команде», - добавил Верету.

Сам Жордан Верету отгрузил «фиалкам» 2 мяча, сделав большой вклад в итоговую победу римлян.