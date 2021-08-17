​Смоллинг травмировался на тренировке

Крис Смоллинг, возможно, будет вынужден пропустить стартовый отрезок сезона. Как сообщает Il Tempo, во вторник защитник «Ромы» досрочно завершил тренировочное занятие по причине получения травмы бедра. Насколько серьёзным является повреждение, и какой отрезок времени понадобится Смоллингу на восстановление, не сообщается.

Первый матч нового сезона «Рома» проведёт уже в четверг, 19 августа. В этот день команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого «Трабзонспора» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. Что до Серии А, то на выходных римляне примут на своём поле «Фиорентину».