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Италия. Серия А

​Смоллинг травмировался на тренировке

17 Августа 2021 • 16:25 Комментировать
Трабзонспор
...
Рома
4.05 3.60 1.90
19.08 20:30
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Крис Смоллинг, возможно, будет вынужден пропустить стартовый отрезок сезона. Как сообщает Il Tempo, во вторник защитник «Ромы» досрочно завершил тренировочное занятие по причине получения травмы бедра. Насколько серьёзным является повреждение, и какой отрезок времени понадобится Смоллингу на восстановление, не сообщается.

Первый матч нового сезона «Рома» проведёт уже в четверг, 19 августа. В этот день команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого «Трабзонспора» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.  Что до Серии А, то на выходных римляне примут на своём поле «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
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