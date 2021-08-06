Матия Настасич в ближайшее время покинет вылетевший во вторую Бундеслигу «Шальке». Новой командой 28-летнего защитника станет итальянская «Фиорентина».

О переходе как о свершившемся факте в своем «Твиттере» пишет журналист Николо Скира. По его информации, серб подпишет с «Фиорентиной» 4-летний контракт. Ранее игрок уже выступал за «фиалок» - это было в сезоне 2011/12, после которого Настасич пошел на повышение в «Манчестер Сити».

В прошедшем розыгрыше немецкого чемпионата футболист принял участие лишь в 15 поединках, не отметившись в них голевыми действиями. За сборную своей страны центральный защитник провел 19 матчей на международной арене.