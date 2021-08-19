«Фиорентина» объявила о продлении контракта с защитником Николой Миленковичем до 2023 года, передаёт пресс-служба «фиалок».

Ранее сообщалось, что игрок может покинуть клуб. В частности, к футболисту проявляли интерес «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые были готовы подписать серба в это трансферное окно.

Напомним, что Миленкович стал игроком «Фиорентины» в 2017 году, перейдя из «Партизана» за пять миллионов евро. В составе флорентийского клуба он сыграл 134 матча, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что ранее в «Фиорентине» назвали сумму, за которую готовы продать нападающего клуба Душана Влаховича.