Итальянская «Рома» официально представила Элдора Шомуродова в качестве нового игрока команды.

Бывший нападающий «Дженоа» подписал контракт с римским клубом, об этом сообщает официальная страница «волков» в «Инстаграме». Как стало известно ранее, уроженец Узбекистана будет получать в Риме 2 миллиона евро в год плюс различные бонусы.

Трансфер экс-игрока «Ростова» обойдется в 16 миллионов евро после активации обязательного права выкупа. В прошедшем розыгрыше Серии А Шомуродов принял участие в 31 матче, в которых сумел отличиться восемью голами и одной результативной передачей.