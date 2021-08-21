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Германия. 2-я бундеслига

«Фиорентина» анонсировала трансфер Настасича

21 Августа 2021 • 14:08 Комментировать
Ян
1:0
Шальке 04
2-й тайм
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«Фиорентина» в своем официальном «Твиттере» намекнула на подписание защитника «Шальке» Матия Настасича, опубликовал картограмму карьеры сербского футболиста. Отметим, что игрок возвращается в стан «фиалок» спустя девять лет с того момента, когда он переходил в «Манчестер Сити».

Итальянские СМИ сообщают, что сумма сделки будет равна пяти миллионам евро, а серб подпишет соглашение до середины 2025 года. Он сам инициировал свой уход из «Шальке», который по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги понизился в классе.

В минувшем сезоне Настасич принял участие в 15 матчах немецкого клуба, все остальное время игрок лечился от различного рода травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Шальке 04 Матия Настасич Трансферы футбола - лето 2021
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