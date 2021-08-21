«Фиорентина» анонсировала трансфер Настасича

«Фиорентина» в своем официальном «Твиттере» намекнула на подписание защитника «Шальке» Матия Настасича, опубликовал картограмму карьеры сербского футболиста. Отметим, что игрок возвращается в стан «фиалок» спустя девять лет с того момента, когда он переходил в «Манчестер Сити».

Итальянские СМИ сообщают, что сумма сделки будет равна пяти миллионам евро, а серб подпишет соглашение до середины 2025 года. Он сам инициировал свой уход из «Шальке», который по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги понизился в классе.

В минувшем сезоне Настасич принял участие в 15 матчах немецкого клуба, все остальное время игрок лечился от различного рода травм.