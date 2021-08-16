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Италия. Серия А

Флоренци станет игроком «Милана»

16 Августа 2021 • 22:43 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.30
22.08 21:45
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Алессандро Флоренци, который с первых дней не сумел ужиться с новым наставником «Ромы» Жозе Моуринью, нашел себе новый клуб.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Италии со стороны «Севильи» и «Атлетико», но защитник предпочел остаться в итальянском чемпионате, выбрав «Милан». О трансфере как о свершившемся уже переходе у себя в «Твиттере» пишет журналист Николо Скира.

Согласно предоставленной информации, участник Лиги чемпионов возьмёт Флоренци в аренду на один сезон с последующим правом выкупа, которое по ходу сезона может стать обязательным по достижению ряда условий.

Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего итальянца в 13 миллионов евро. В прошлом же сезоне Флоренци выступал за «ПСЖ», проведя в Лиге 1 21 поединок, в которых удалось отметиться двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Серия А Алессандро Флоренци Трансферы футбола - лето 2021
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