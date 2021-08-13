«Фиорентина» намерена продлить контракт с Влаховичем

Руководство «Фиорентины» собирается подписать новый контракт с нападающим Душаном Влаховичем, пишет Football Italia.

В последнее время 21-летним сербом интересовались «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», которые предлагали за него около 60 миллионов евро. Несмотря на это, технический директор «фиалок» Николас Бурдиссо сегодня заявил, что клуб намерен продлить соглашение с футболистом, потому что этого хотят и директоры, и тренер, и болельщики. Контракт Влаховича заканчивается в июне 2023 года. Переговоры о его продлении продолжаются.

В минувшем сезоне Серии А Влахович провел в составе «Фиорентины» 37 матчей и забил 21 гол.