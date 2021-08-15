Абрахам завтра пройдет медосмотр перед переходом в «Рому»

Английский нападающий Тэмми Абрахам завтра может стать игроком римской Ромы. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, римляне убедили игрока перейти именно к ним, хотя он изначально намеревался переехать в Лондон и играть за «Арсенал».

«Рома» и «Челси» договорились о сделке на 40 миллионов евро. Медосмотр игрока запланирован на завтра, после чего футболист подпишет контракт со своим новым клубом.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахам провел 22 матча в составе «Челси», забив за «пенсионеров» 6 мячей при 1 голевой передаче. В новом клубе зарплата атакующего игрока составит 5 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.