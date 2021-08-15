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Италия. Серия А

Абрахам завтра пройдет медосмотр перед переходом в «Рому»

15 Августа 2021 • 00:51 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.75 3.90 4.40
22.08 21:45
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Английский нападающий Тэмми Абрахам завтра может стать игроком римской Ромы. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, римляне убедили игрока перейти именно к ним, хотя он изначально намеревался переехать в Лондон и играть за «Арсенал».

«Рома» и «Челси» договорились о сделке на 40 миллионов евро. Медосмотр игрока запланирован на завтра, после чего футболист подпишет контракт со своим новым клубом.

В прошлом сезоне Тэмми Абрахам провел 22 матча в составе «Челси», забив за «пенсионеров» 6 мячей при 1 голевой передаче. В новом клубе зарплата атакующего игрока составит 5 миллионов евро за сезон без учёта бонусов.

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Рома Челси Тэмми Абрахам Трансферы футбола - лето 2021
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