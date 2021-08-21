Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой»

Тренерский штаб «Фиорентины» огласил заявку команды на предстоящий матч против «Ромы» в рамках стартового тура чемпионата Италии. Игра состоится в воскресенье, 22 августа.

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «фиалок», в список заявленных футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин, пропустивший большую часть прошлого сезона.

Во Флоренцию Александр перебрался из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. С ним был подписан контракт до середины 2024 года, а сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/2021 Серии А 30-летний россиянин провел четыре встречи, в которых получил желтую карточку.