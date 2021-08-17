​Моуринью оценил уход Джеко и подписание Абрахама

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу ухода из команды Эдина Джеко и приходе на его место Тэмми Абрахама.

«Реальность такова, что мы начинали предсезонную подготовку с расчётом на Джеко в нападении. То, что произошло [Джеко перешёл в «Интер» - прим.], стало для нас сюрпризом. Что касается Абрахама, то я знаю его с детства. Он никогда не играл за мой «Челси», ведь ему тогда было 14, 15, 16 лет, но я хорошо знал этого футболиста и этого человека. Английскому игроку всегда сложно уехать из Премьер-лиги. Этот его шаг говорит о многом. Если англичанин уезжает из АПЛ, это подчёркивает его амбиции. Он хочет зарекомендовать себя в чемпионате, где блистали не многие игроки из Англии. Он хочет вернуться в сборную и поехать на чемпионат мира», - сказал Моуринью клубному ТВ.