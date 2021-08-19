Лукаку: «Конте научил меня побеждать»

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером «Интера» Антонио Конте.

«Когда Конте был моим тренером, он рассказал, что нужно сделать, чтобы победить в Серии А, и мы сделали это во втором сезоне. У каждого тренера свой метод тренировок, но Антонио может вывести на другой уровень. Однажды он сказал мне, что если я не буду хорош в одном компоненте, то сяду на скамейку запасных. Я поработал над этим и понял, что теперь играть намного легче», - цитирует бельгийца Football Italia.

Напомним, что Лукаку провел под руководством Конте два последних сезона в «Интере». За это время он сыграл 95 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 16 результативных передач.