Тюрам может перейти в «Интер»

Спортивный директор «Боруссии» Мёнхенгладбах Макс Эберль подтвердил информацию, что нападающий Маркус Тюрам может стать игроком «Интера».

«Мы бы очень не хотели терять Маркуса. В нашей команде он может продолжать развиваться и забивать много голов, но сейчас нам нужно быть готовыми к любому повороту событий», - цитирует Эберля Goal.

Напомним, что Тюрам стал игроком «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2019 году, перейдя из «Генгама» за девять миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Интер» за 30 миллионов евро.