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Германия. Бундеслига

Тюрам может перейти в «Интер»

20 Августа 2021 • 17:19 Комментировать
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Спортивный директор «Боруссии» Мёнхенгладбах Макс Эберль подтвердил информацию, что нападающий Маркус Тюрам может стать игроком «Интера».

«Мы бы очень не хотели терять Маркуса. В нашей команде он может продолжать развиваться и забивать много голов, но сейчас нам нужно быть готовыми к любому повороту событий», - цитирует Эберля Goal.

Напомним, что Тюрам стал игроком «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2019 году, перейдя из «Генгама» за девять миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2023 года.

Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Интер» за 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Макс Эберль Трансферы футбола - лето 2021
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