Контракт Наингголана с «Интером» расторгнут по обоюдному согласию сторон

Миланский «Интер» и бельгийский полузащитник Раджа Наингголан пришли к соглашению о расторжении контракта футболиста. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Наингголан хочет стать полноценным игроком сардинского «Кальяри». За расторжение соглашения с «Интером», истекавшего через сезон, полузащитник также получит денежную компенсацию.

Раджа Наингголан присоединился к «Интеру» в 2018 году за 38 миллионов евро. Кроме денежной выплаты, его тогдашний клуб «Рома» был вынужден отдать полузащитника Николо Дзаньоло.

Всего за миланский клуб бельгиец провел 41 матч, в котором отличился 7 голами и 3 голевыми передачами.