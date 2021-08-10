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Италия. Серия А

Бывший генеральный директор «Интера»: «Фанаты должны быть готовы к болезненным продажам»

10 Августа 2021 • 19:25 Комментировать
Интер Милан
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Дженоа
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21.08 19:30
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Бывший спортивный директор миланского «Интера» Марко Бранка прокомментировал текущее положение дел в клубе.

В настоящее время «Интер» переживает непростой период: из-за конфликта с руководством после чемпионского сезона коллектив покинул тренер Антонио Конте. Из-за финансовых проблем из клуба уже ушёл марокканец Ашраф Хакими, в скором времени ожидается отъезд бельгийца Ромелу Лукаку.

«Я переживал резкие повороты событий, худшее, что может быть – остаться без права выбора. Это именно то, что переживает «Интер» сейчас», - сказал Бранка в интервью Radio Sportiva.

«Фанаты должны быть готовы к болезненным продажам и пойти навстречу клубу. В этой ситуации я не вижу другого выхода. Это лучший момент, чтобы поддержать «Интер», - добавил специалист.

Защиту чемпионского титула в Италии «Интеру» предстоит начать матчем с «Дженоа» 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Бранка Антонио Конте Ромелу Лукаку Ашраф Хакими
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