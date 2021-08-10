Бывший генеральный директор «Интера»: «Фанаты должны быть готовы к болезненным продажам»

Бывший спортивный директор миланского «Интера» Марко Бранка прокомментировал текущее положение дел в клубе.

В настоящее время «Интер» переживает непростой период: из-за конфликта с руководством после чемпионского сезона коллектив покинул тренер Антонио Конте. Из-за финансовых проблем из клуба уже ушёл марокканец Ашраф Хакими, в скором времени ожидается отъезд бельгийца Ромелу Лукаку.

«Я переживал резкие повороты событий, худшее, что может быть – остаться без права выбора. Это именно то, что переживает «Интер» сейчас», - сказал Бранка в интервью Radio Sportiva.

«Фанаты должны быть готовы к болезненным продажам и пойти навстречу клубу. В этой ситуации я не вижу другого выхода. Это лучший момент, чтобы поддержать «Интер», - добавил специалист.

Защиту чемпионского титула в Италии «Интеру» предстоит начать матчем с «Дженоа» 21 августа.