Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Италия. Серия А

В Италии распространяли ложные слухи о том, что «Интер» близится к банкротству

07 Августа 2021 • 22:19 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

В Италии в ночь с субботы на воскресенье активно распространяли слухи о том, что миланский «Интер» близится к банкротству и ликвидации. Распространение слухов проходило в социальных сетях. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, после того, как в пользователи осознали, что в официальных источниках подобной информации не появляется, некоторые посты со слухами были удалены.

Один из пользователей написал:

«Я был вынужден удалить пост, в котором пишу о том, что «Интер» близится к банкротству и ликвидации. Информация исходила из треда в Reddit, который стал причиной путаницы из-за фейковых новостей».

Как известно, «Интер» вправду переживает непростой период. Из-за финансовых проблем клуб уже покинул марокканец Ашраф Хакими. Следующим на выход может отправится Ромелу Лукаку. Также из-за несогласий с руководством ранее из «Интера» ушел тренер Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Ромелу Лукаку Ашраф Хакими Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:19 · Италия. Серия А
В Италии распространяли ложные слухи о том, что «Интер» близится к банкротству
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:32 · Италия. Серия А
«Интер» и «Рома» раздумывают над обменом защитниками слухи
21:08 · Италия. Серия А
Лукаку попросил «Интер» более не рассчитывать на него
20:21 · Италия. Серия А
Джеко может стать заменой Лукаку в «Интере» слухи
19:03 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Милан» стал ещё сильнее»
18:31 · Италия. Серия А
«Арсенал» не бросает попыток приобретения Мартинеса слухи
18:19 · Италия. Серия А
​Экс-игрок «Зенита» Эрнани перешёл в «Дженоа» официально
17:59 · Италия. Серия А
Милито предупредил «Интер», рассказав о силе главных конкурентов по чемпионату
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку вернётся в «Челси» - клубы согласовали трансфер слухи
17:26 · Италия. Серия А
Нандес не явился в «Кальяри» для выезда на матч предсезонной подготовки
17:18 · Италия. Серия А
Салемакерс – об Ибрагимовиче: «С ним непросто тренироваться»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Эвертон» поборются за Дюмфриса
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил 18 млн евро за одноклубника Кокорина
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем
 