В Италии распространяли ложные слухи о том, что «Интер» близится к банкротству

В Италии в ночь с субботы на воскресенье активно распространяли слухи о том, что миланский «Интер» близится к банкротству и ликвидации. Распространение слухов проходило в социальных сетях. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, после того, как в пользователи осознали, что в официальных источниках подобной информации не появляется, некоторые посты со слухами были удалены.

Один из пользователей написал:

«Я был вынужден удалить пост, в котором пишу о том, что «Интер» близится к банкротству и ликвидации. Информация исходила из треда в Reddit, который стал причиной путаницы из-за фейковых новостей».

Как известно, «Интер» вправду переживает непростой период. Из-за финансовых проблем клуб уже покинул марокканец Ашраф Хакими. Следующим на выход может отправится Ромелу Лукаку. Также из-за несогласий с руководством ранее из «Интера» ушел тренер Антонио Конте.