Бывший футболист «Зенита» Эрнани в следующем сезоне будет выступать за «Дженоа».

Стала ясна дальнейшая судьба 27-летнего бразильского полузащитника «Пармы». Эрнани, известный по своим выступлениям за питерский «Зенит», близок к переходу в состав команды Серии А – «Дженоа». О вероятной сделке сообщил инсайдер Николо Скира.

Примечательно, что на футболиста «крестоносцев» претендовали также «Гремио» и «Галатасарай», но сам Эрнани предпочёл остаться на Апеннинах.

В минувшем сезоне бразильскому хаву удалось отличиться за «Парму» 7 голами и 3 результативными пасами, но это не помогло его клубу удержаться в элитном итальянском дивизионе.