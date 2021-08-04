Форвард «Интера» Ромелу Лукаку в ближайшем будущем может стать игроком «Челси» . Вероятность такого перехода велика, об этом говорят ведущие СМИ Англии.

Следственно, итальянский клуб в экстренном порядке начал искать потенциальную замену на позицию нападающего. По информации журналиста Николо Скиры, миланцы обратили свое внимание на игрока «Аталанты» Дувана Сапату. Сообщается, что действующий клуб россиянина Алексея Миранчука требует за колимбийского футболиста 50 миллионов евро. «Интер» же намерен снизить эту сумму на 10-15 миллионов.

Также руководство собирается предложить самому форварду 4-летний контракт. В прошлом сезоне Сапата считался одним из лидеров «Аталанты», забив 19 голов во всех турнирах.