​Джеко поделился эмоциями после перехода в «Интер»

Боснийский нападающий Эдин Джеко официально стал футболистом «Интера». После оформления трансфера 35-летний футболист дал интервью клубному ТВ.

«Ощущения прекрасные, я очень счастлив. Для меня это отличная возможность. Хочу поблагодарить руководство «Интера» и тренера за их доверие. Они думают, что я всё ещё могу оказывать влияние на футбольном поле.

«Интер» - отличный клуб, чемпион Италии. За шесть лет в Серии А я увидел, что представляет из себя этот клуб. Очень счастлив оказаться здесь.

Я уже поговорил с тренером, мы пошутили. Он сказал: «По крайней мере, мы больше не играем друг против друга!». Мы много раз бросали друг другу вызов. Я счастлив поработать с Симоне Индзаги, ведь в «Лацио» он показал свою способность творить великие дела.

«Интер» - это команда чемпионов. Уверен, что мы будем получать удовольствие и делать фанатов счастливыми. Я обнимаю их всех. Буду отдавать всё за эту футболку», - сказал Джеко.