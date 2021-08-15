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Италия. Серия А

​Джеко поделился эмоциями после перехода в «Интер»

15 Августа 2021 • 12:59 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
1.32 5.00 10.00
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Боснийский нападающий Эдин Джеко официально стал футболистом «Интера». После оформления трансфера 35-летний футболист дал интервью клубному ТВ.

«Ощущения прекрасные, я очень счастлив. Для меня это отличная возможность. Хочу поблагодарить руководство «Интера» и тренера за их доверие. Они думают, что я всё ещё могу оказывать влияние на футбольном поле.

«Интер» - отличный клуб, чемпион Италии. За шесть лет в Серии А я увидел, что представляет из себя этот клуб. Очень счастлив оказаться здесь.

Я уже поговорил с тренером, мы пошутили. Он сказал: «По крайней мере, мы больше не играем друг против друга!». Мы много раз бросали друг другу вызов. Я счастлив поработать с Симоне Индзаги, ведь в «Лацио» он показал свою способность творить великие дела.

«Интер» - это команда чемпионов. Уверен, что мы будем получать удовольствие и делать фанатов счастливыми. Я обнимаю их всех. Буду отдавать всё за эту футболку», - сказал Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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