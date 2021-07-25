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Маротта выступил за отмену социального дистанцирования на стадионах

25 Июля 2021, 21:35,

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта в интервью ANSA выступил за отмену правила социального дистанцирования.

По мнению Маротты, социальное дистанцирование помешает ранее разрешенному размещению болельщиков на стадионах в количестве 50% от их вместительности.

«Социальное дистанцирование уменьшит возможность посещения болельщиками матчей до 20-30%, что нанесет экономический ущерб по клубам. Будет лучше, если правило о нахождении болельщиков на расстоянии одного метра и более друг от друга отменят», - сказал Маротта.

«Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. В новой кампании первенства команде предстоит начать защиту титула матчем с «Дженоа» 21 августа на «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Интер Милан, Дженоа, Серия А, Джузеппе Маротта
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Июля 2021, 21:56

Ну, это только с карантинной составляющей можно соотнести. Пока что отмена этого правила полностью не выглядит логичным решением... Я помню, что происходило в Италии в начале 20 года с коронавирусом, так что им лучше поберечься, даже если они опережают темпы вакцинации по миру. Лучше ещё потерпеть, чтобы потом жить нормально, пара ограничений никому не навредят.

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