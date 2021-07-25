Маротта выступил за отмену социального дистанцирования на стадионах

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта в интервью ANSA выступил за отмену правила социального дистанцирования.

По мнению Маротты, социальное дистанцирование помешает ранее разрешенному размещению болельщиков на стадионах в количестве 50% от их вместительности.

«Социальное дистанцирование уменьшит возможность посещения болельщиками матчей до 20-30%, что нанесет экономический ущерб по клубам. Будет лучше, если правило о нахождении болельщиков на расстоянии одного метра и более друг от друга отменят», - сказал Маротта.

«Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. В новой кампании первенства команде предстоит начать защиту титула матчем с «Дженоа» 21 августа на «Джузеппе Меацца».