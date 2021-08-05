«Интер» рассматривает двух нападающих на замену Лукаку

Боссы миланского «Интера» начали подыскивать замену бельгийцу Ромелу Лукаку, которого хочет подписать лондонский «Челси». Игрок уже якобы договорился с английским клубом о подписании долгосрочного соглашения.

В связи с этим «нерадзурри» решили выйти на трансферный рынок в поисках нового бомбардира. Согласно данным Calciomercato, чемпион Италии рассматривает кандидатуры Эдина Джеко («Рома») и Душана Влаховича («Фиорентина»).

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Италии миланский коллектив сыграет на своем поле против «Дженоа». Встреча состоится 21 августа, начало - 19:30 по московскому времени.