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Италия. Серия А

«Интер» рассматривает двух нападающих на замену Лукаку

05 Августа 2021 • 09:59 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Боссы миланского «Интера» начали подыскивать замену бельгийцу Ромелу Лукаку, которого хочет подписать лондонский «Челси». Игрок уже якобы договорился с английским клубом о подписании долгосрочного соглашения.

В связи с этим «нерадзурри» решили выйти на трансферный рынок в поисках нового бомбардира. Согласно данным Calciomercato, чемпион Италии рассматривает кандидатуры Эдина Джеко («Рома») и Душана Влаховича («Фиорентина»).

В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата Италии миланский коллектив сыграет на своем поле против «Дженоа». Встреча состоится 21 августа, начало - 19:30 по московскому времени.

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Интер Милан Эдин Джеко Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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