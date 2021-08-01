Пандев останется в «Дженоа» ещё на один сезон

Несмотря на различные слухи по поводу того, что Горан Пандев собирается либо повесить бутсы на гвоздь, либо же уехать доигрывать в родной чемпионат, македонский нападающий продлит контракт с «Дженоа».

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение уже подписано, остается только дождаться официального объявления от клуба. 37-летний футболист останется в Генуе еще на один год.

Стоит отметить, что летом Пандев завершил международную карьеру после чемпионата Европы, на котором ему удалось стать автором первого забитого гола своей страны на континентальных форумах.