Болельщики «Интера» выступили против продажи Лукаку

Болельщики миланского «Интера» вышли на улицы города в знак протеста против продажи нападающего команды Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за бельгийца 130 миллионов евро, на что руководство итальянского клуба хочет согласиться.

Фанаты специально подготовили плакаты, на которых написано обращение к совету директоров. «Обещаний следует придерживаться» - именно такой слоган нанесен на полотнах. В начале лета президент «Интера» и сам игрок опровергли слухи по поводу возможного трансфера.

Также активизировались пользователи социальных сетей, которые активно заполняют комментарии под публикациями Лукаку и его агента с призывом не уходить.