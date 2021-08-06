«Интер» сохранит Лаутаро Мартинеса

Миланский «Интер» готов сделать ставку на Лаутаро Мартинеса как на основного нападающего в новом сезоне.

Аргентинский форвард «нерадзурри» в свете слухов о грядущем отъезде Ромелу Лукаку может не беспокоиться насчёт своего будущего на «Сан-Сиро». Как информирует Sky Sport Italia, «змеи», страдающие от последствий коронакризиса, вынуждены пойти на выгодную продажу своего лучшего бомбардира в «Челси». Сделка по Лукаку должна принести миланцам около 130 миллионов евро.

И если она увенчается успехом, «Интеру» не придётся выставлять на трансфер другого своего ключевого нападающего – Лаутаро Мартинеса. Более того, с аргентинцем готовы продлить истекающий спустя два года контракт.

Прежде в услугах Лаутаро Мартинеса были активно заинтересованы «Арсенал» и «Атлетико».