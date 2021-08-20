​Индзаги высказался об уходе Лукаку

Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» после чемпионского сезона с «Интером». Об уходе бельгийского форварда высказался главный тренер миланской команды Симоне Индзаги.

«Уход Лукаку не был запланирован. Но он пришёл ко мне и вежливо сказал, что играть за «Челси» - его мечта, и что он уже сделал свой выбор», - высказался Индзаги на пятничной пресс-конференции.

В первом туре чемпионата Италии «Интер» на своём поле сыграет против «Дженоа». Игра пройдёт в субботу, 21 августа, и начнётся в 19:30 по московскому времени. Для Симоне Индзаги это будет дебют у руля «Интера».