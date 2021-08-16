«Аталанта» хочет сохранить Сапату, которым интересуется «Интер»

«Аталанта» намерена сохранить нападающего клуба Дувана Сапату, который хочет перейти в «Интер», передаёт Football Italia. Сообщается, что миланский клуб готов предложить за колумбийца 30 миллионов евро.

Сам Сапата хочет перейти в «Интер», однако он уважает свой контракт с «Аталантой», который действует до июня 2023 года и не будет требовать трансфер. Клуб из Бергамо попытается переубедить нападающего, но уже начал искать ему замену.

Напомним, что Сапата стал игроком «Аталанты» в 2020 году, перейдя из «Сампдории» за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Серии А, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.