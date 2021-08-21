​Симоне Индзаги: «О лучшем старте сезона не могли и мечтать»

«Интер» на мажорной ноте начал новый сезон, разгромив на своём поле «Дженоа» в стартовом туре Серии А со счётом 4:0. После игры комментарий дал наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Я был уверен, что команда преуспеет, поскольку с 8 июля я наблюдал за тем энтузиазмом и тем голодом, с которыми футболисты стремились изучить новые концепции игры. О лучшем старте сезона мы не могли и мечтать, особенно учитывая присутствие на стадионе наших болельщиков.

Конечно, нам ещё нужно комплектовать состав, поскольку уход Ромелу Лукаку стал неожиданным. Джеко уже показал, какой он игрок. Надеюсь, мы привлечём ещё кого-то, способного забивать важные голы», - сказал Индзаги DAZN.