Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, ранее выступавший за итальянские «Рому», «Интер» и «Кальяри», продолжит карьеру в своей родной стране. Футболист перейдет в «Антверпен». Об этом официально объявила пресс-служба клуба.

Раджа Наингголан никогда ранее не выступал за бельгийские клубы на профессиональном уровне, но переход в «Антверпен» для него является возвращением. До 2005 года бельгиец играл в молодежных командах клуба.

Ранее сообщалось, что Наингголан расторг свой контракт с миланским «Интером» по обоюдному согласию сторон, так что «Антверпену» игрок достался бесплатно.

В чемпионате Бельгии «Антверпен» после 4 сыгранных матчей занимает восьмую строку в турнирной таблице. На счету команды 1 победа, 1 ничейный результат и 2 поражения.