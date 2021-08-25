Джеко – о дебюте за «Интер»: «Было здорово забить в первом же матче»

Летний новобранец «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о своём первом матче за миланцев. В игре с «Дженоа» босниец отличился голом и ассистом, чем помог чемпионам Италии начать сезон с крупной победы 4:0.

«Это был захватывающий день. После года при пустых трибунах мы наконец-то смогли сыграть на глазах у фанатов. Это была моя первая игра на новом стадионе. Было важно удачно сыграть, всё прошло отлично.

У меня давно не было голов в Серии А. Было здорово забить в первом же матче. Теперь у меня есть больше уверенности в завтрашнем дне», - признался в общении с клубной пресс-службой 35-летний игрок.

Напомним, что Джеко подписал с «нерадзури» контракт сроком на два сезона.