Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес никак не может решить вопрос о своём будущем. Ранее The Telegraph утверждал, что аргентинский игрок вскоре переедет в Англию, однако, в Италии эту новость опровергли.

Эксперт Макро Барзаги c Sport Mediaset убеждён, что если игрок и покинет Серию A, то только для переезда в гранд чемпионата Испании: «Барселону», «Реал» Мадрид или «Атлетико».

Лаутаро Мартинес перешёл в миланский «Интер» в июле 2018 года. За это время аргентинец провёл 132 матча, где забил 49 голов, отдал 20 результативных передач и один раз праздновал чемпионство cо «змеями».

Также игрок победил вместе c Аргентиной на Кубке Америки - 2021, где провел шесть матчей и забил три гола.