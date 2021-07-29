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Чемпионат Европы 2020

У Эриксена всё ещё есть шанс сыграть за «Интер»

29 Июля 2021 • 22:56 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Кристиан Эриксен готов присоединиться к своим партнёрам по команде впервые после шокирующего инцидента, который произошёл c ним 12 июня во время игры сборных Дании и Финляндии на Евро-2020.

«Интер» предоставил футболисту полную свободу решать, будет ли он снова играть в профессиональный футбол в итальянском клубе. Теперь Кристиан должен пройти серию кардиологических тестов, чтобы определить свое будущее, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер Симоне Индзаги будет приветствовать датского полузащитника в ближайшие дни, когда и будет проведено обследование, чтобы оценить возможность удаления подкожного дефибриллятора. Без этого Эриксен не сможет играть в Серии А из-за правил, установленных правительством Италии и FIGC.


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Интер Милан Серия А Кристиан Эриксен Чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Июля в 23:11
эриксон глупо поступает , чуть жив остался , а как его близким смотреть на игру ?? жуть .. и зачем ?? ладно бы ниществовал
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