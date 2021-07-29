У Эриксена всё ещё есть шанс сыграть за «Интер»

Кристиан Эриксен готов присоединиться к своим партнёрам по команде впервые после шокирующего инцидента, который произошёл c ним 12 июня во время игры сборных Дании и Финляндии на Евро-2020.

«Интер» предоставил футболисту полную свободу решать, будет ли он снова играть в профессиональный футбол в итальянском клубе. Теперь Кристиан должен пройти серию кардиологических тестов, чтобы определить свое будущее, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер Симоне Индзаги будет приветствовать датского полузащитника в ближайшие дни, когда и будет проведено обследование, чтобы оценить возможность удаления подкожного дефибриллятора. Без этого Эриксен не сможет играть в Серии А из-за правил, установленных правительством Италии и FIGC.