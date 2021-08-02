Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

«Интер» рассчитывает пригласить Алонсо

02 Августа 2021 • 19:22 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

У Маркоса Алонсо появился вариант с возвращением в чемпионат Италии – в его подписании заинтересован «Интер» Милан.

Действующие чемпионы Серии А хотят упрочить позицию левого латераля после расставания с Эшли Янгом. Приход Симоне Индзаги в «Интернационале» явно даёт понять, что миланцы не откажутся от схемы 3-5-2, а потому им остро необходим игрок на левый фланг, способный в одиночку закрыть всю бровку.

Подходящей кандидатурой является Маркос Алонсо, о чём сообщает Calciomercato. «Чёрно-синих» подкупает наличие у испанца опыта выступлений в Серии А – ранее он играл за «Фиорентину».

Данный трансфер может обойтись итальянцам в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Маркос Алонсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присматривается к Белотти
19:54 · Англия. Премьер-лига
Андреас Перейра: «Хотел бы узнать, какие у клуба планы на меня»
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассчитывает пригласить Алонсо
19:17 · Англия. Премьер-лига
Линекер прокомментировал неявку Кейна на тренировку «Тоттенхэма»
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил «Аталанте» 57 млн евро за Ромеро
18:39 · Англия. Премьер-лига
Фирпо: «Мне жаль, что я не сумел себя проявить в «Барселоне»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Пирес: «Думаю, Мбаппе останется»
18:16 · Англия. Премьер-лига
Грилиш готов продлить контракт с «Астон Виллой»
17:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» усиливает интерес к Мориба
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» претендует на Рэмзи
16:28 · Англия. Чемпионшип
Даунинг объявил о завершении карьеры
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» намерен расстаться с Хамесом
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» рассматривает Бакайоко в качестве альтернативы Локателли
15:06 · Чемпионат Европы 2020
Мингс: «Фердинанд называл меня слабым местом сборной»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» должен продать Далота, чтобы подписать Триппьера
Все новости