«Интер» рассчитывает пригласить Алонсо

У Маркоса Алонсо появился вариант с возвращением в чемпионат Италии – в его подписании заинтересован «Интер» Милан.

Действующие чемпионы Серии А хотят упрочить позицию левого латераля после расставания с Эшли Янгом. Приход Симоне Индзаги в «Интернационале» явно даёт понять, что миланцы не откажутся от схемы 3-5-2, а потому им остро необходим игрок на левый фланг, способный в одиночку закрыть всю бровку.

Подходящей кандидатурой является Маркос Алонсо, о чём сообщает Calciomercato. «Чёрно-синих» подкупает наличие у испанца опыта выступлений в Серии А – ранее он играл за «Фиорентину».

Данный трансфер может обойтись итальянцам в 20 миллионов евро.