Лондонский «Арсенал» отчаянно пытается приобрести аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, направив ещё одно предложение по игроку.

В этот раз «канониры» предлагают итальянцам обмен: за Мартинеса в Лондоне готовы отдать двоих футболистов: защитника Эктора Бельерина и нападающего Александра Ляказетта. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, однако, что «Интер» не заинтересован в обмене своего футболиста и настаивает на выплате суммы, приблизительно равной 80 миллионам евро.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В прошлом сезоне итальянской Серии А футболист провел в футболке «нерадзурри» 38 матчей, записав в свой актив 17 голов и 5 голевых передач.