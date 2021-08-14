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Италия. Серия А

Джеко – игрок «Интера» официально

14 Августа 2021 • 20:29 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
1.32 5.00 10.50
21.08 19:30
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Боснийский нападающий Эдин Джеко стал игроком «Интера». Об этом стало известно официально.

Несколькими днями ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что босниец подпишет с миланцами контракт до 2023 года, а чемпионы Италии заплатят за футболиста чуть более одного миллиона евро. Он заменит бельгийца Ромелу Лукаку, который перешел в лондонский «Челси».

Уход Эдина Джеко из «Ромы» мог состояться ещё прошлым летом, однако тогда трансфер футболиста в «Ювентус» так и не случился.

Эдин Джеко выступал за «Рому» с 2016 года. За «волков» футболист провел 168 поединков, забив 77 мячей.

 

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