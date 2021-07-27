Лукаку ждёт дебюта при новом тренере

Бельгийский центрфорвард «Интера» высказался насчёт прихода в клуб нового тренера – Симоне Индзаги.

«Мы много общались с братом в тот день, когда клуб анонсировал старт сотрудничества с Индзаги. Поддерживали диалог, когда я пребывал на чемпионате Европы вместе с бельгийской сборной.

Джордан мне много рассказывал о нём. Он говорил, что это хороший специалист и с его помощью «Интер» сможет добиться больших высот», - заявил Ромелу Лукаку в эфире Inter TV.

Отметим, что ранее Симоне Индзаги тренировал Джордана Лукаку в «Лацио».

Как известно, после завоевания Скудетто тренерский пост «нерадзури» покинул Антонио Конте.