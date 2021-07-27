Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
Италия. Серия А

Лукаку ждёт дебюта при новом тренере

27 Июля 2021 • 09:33 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Бельгийский центрфорвард «Интера» высказался насчёт прихода в клуб нового тренера – Симоне Индзаги.

«Мы много общались с братом в тот день, когда клуб анонсировал старт сотрудничества с Индзаги. Поддерживали диалог, когда я пребывал на чемпионате Европы вместе с бельгийской сборной.

Джордан мне много рассказывал о нём. Он говорил, что это хороший специалист и с его помощью «Интер» сможет добиться больших высот», - заявил Ромелу Лукаку в эфире Inter TV.

Отметим, что ранее Симоне Индзаги тренировал Джордана Лукаку в «Лацио».

Как известно, после завоевания Скудетто тренерский пост «нерадзури» покинул Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 27 Июля
10:33 · Италия. Серия А
Инсинье хочет остаться в «Наполи», несмотря на интерес «Барселоны»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» улучшил предложение по Ромеро
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» включился в борьбу за Шакири
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от трансфера Кьезы
09:38 · Италия. Серия А
«Милан» предложит новый контракт Кьяеру
09:33 · Италия. Серия А
Лукаку ждёт дебюта при новом тренере
09:02 · Италия. Серия А
«Бешикташ» хочет подписать защитника, которым интересовались ЦСКА и «Динамо»
08:53 · Италия. Серия А
ПАОКу интересен экс-форвард «Ювентуса»
08:52 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на Сидибе слухи
08:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал сотрудничество с Кайо Хорхе
08:29 · Италия. Серия Б
«Кьево» признан банкротом и лишён места в Серии Б
00:36 · Италия. Серия А
Агент Дибалы направился в Турин
00:25 · Италия. Серия А
Сарри пригрозил игрокам «Лацио»
26 Июля
23:55 · Италия. Серия А
Лукаку: «Мы надеемся продолжать побеждать»
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Рома» хочет подписать Азмуна любой ценой
Все новости