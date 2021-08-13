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Италия. Серия А

Пандев продлил контракт с «Дженоа» официально

13 Августа 2021 • 14:39 Комментировать
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Нападающий Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа» ещё на один сезон, передаёт пресс-служба генуэзского клуба. Новое соглашение македонца действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок раздумывает над окончанием карьеры, однако он решил остаться в итальянском клубе ещё, как минимум, на один год.

Напомним, что Пандев стал игроком «Дженоа» в 2015 году, перейдя из «Галатасарая» на правах свободного агента. В составе генуэзского клуба македонец сыграл 165 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 11 результативных передач. Также он известен по выступлениям за «Лацио», «Интер» и «Наполи». Вместе с миланским клубом нападающий становился победителем Лиги чемпионов.

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Дженоа Горан Пандев
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