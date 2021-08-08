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Италия. Серия А

«Интер» согласовал с «Лацио» трансфер Корреа

08 Августа 2021 • 22:25 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Миланский «Интер» согласовал условия перехода аргентинского нападающего Хоакина Корреа из римского «Лацио». Об этом сообщает Radio Radio.

По данным источника, сумма отступных за аргентинца в контракте с «Лацио» составляла 70 миллионов евро, но клубы сошлись на цифре в 30 миллионов.

Сам футболист желал перехода в «Интер», так как теперь он вновь объединит усилия с тренером Симоне Индзаги, ранее возглавившим миланский клуб.

Хоакин Корреа выступал за «Лацио» с 2018 года. Всего за клуб футболист провел 92 матча, в которых отметился 22 голами. Контракт игрока с римлянами действовал до лета 2024 года.

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Лацио Интер Милан Хоакин Корреа Трансферы футбола - лето 2021
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