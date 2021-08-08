«Интер» согласовал с «Лацио» трансфер Корреа

Миланский «Интер» согласовал условия перехода аргентинского нападающего Хоакина Корреа из римского «Лацио». Об этом сообщает Radio Radio.

По данным источника, сумма отступных за аргентинца в контракте с «Лацио» составляла 70 миллионов евро, но клубы сошлись на цифре в 30 миллионов.

Сам футболист желал перехода в «Интер», так как теперь он вновь объединит усилия с тренером Симоне Индзаги, ранее возглавившим миланский клуб.

Хоакин Корреа выступал за «Лацио» с 2018 года. Всего за клуб футболист провел 92 матча, в которых отметился 22 голами. Контракт игрока с римлянами действовал до лета 2024 года.