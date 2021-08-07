Лукаку попросил «Интер» более не рассчитывать на него

Бельгийский нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку попросил свой текущий клуб не рассчитывать на него в дальнейшем в связи с неизбежным уходом игрока в лондонский «Челси». Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Ранее сообщалось, что переход Лукаку в «Челси» уже оформлен. Сумма трансфера составит более сотни миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку отыграл за «Интер» 30 матчей в итальянской Серии А и забил 24 гола, сделав свой вклад в завоевание «скудетто» миланским клубом. Золото чемпионата стало для команды первым с 2010 года, когда кроме него удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов.