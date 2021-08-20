Бастони: «Хотелось бы выиграть Скудетто на глазах у публики»

Алессандро Бастони уверяет, что футболистам «Интернационале» было бы приятнее отпраздновать долгожданный успех в чемпионате Италии вместе с фанатами.

Юный защитник «нерадзури» взял слово в преддверии старта новой кампании Серии А. Соперником миланцев в первом туре станет «Дженоа». Матч состоится в субботу, 21 августа.

«Мы добились фантастической победы в чемпионате. Хотелось бы выиграть Скудетто на глазах у публики. Наши фанаты продемонстрировали нам свою любовь и за пределами «Сан-Сиро», - приводит слова Бастони Football Italia.