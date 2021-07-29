Видаль: «Интер» хочет победить в Серии A и хорошо выступить в Лиге чемпионов»

Чилийский полузащитник «Интера» Артуро Видаль поговорил c Calciomercato o своём будущем и планах на сезон.

«Не могу уже дождаться, когда снова буду играть. Из-за травмы мне пришлось пропустить последние несколько месяцев прошлого года, и сейчас я хочу вернуться в свою лучшую форму и показать все свои сильные стороны».

«Индзаги - очень хороший тренер, который заставляет нас чувствовать себя хорошо. Мы очень усердно тренируемся, потому что хотим снова выиграть скудетто и наилучшим образом выступить в Лиге чемпионов в этом году».

Видаль защищает цвета миланского клуба c 22 сентября 2020 года. За это время футболист провёл 30 матчей, где забил два гола и отдал две результативные передачи.