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Италия. Серия А

​Симоне Индзаги поделился ожиданиями от сезона

20 Августа 2021 • 19:49 Комментировать
Интер Милан
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Дженоа
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу наступающего сезона, в котором «нерадзурри» будут защищать чемпионский титул.

«Мы сделаем всё, чтобы сезон прошло гладко. Мы знаем, что в этом сезоне будут трудности, но увиденное мною в эти 45 дней внушает уверенность. У меня прекрасные отношения с клубом. Мы знаем, что чего-то не хватает, но пока я доволен новичками. Мы будем играть со Скудетто на груди и постараемся сделать всё, что в наших силах», - рассказал Индзаги на пресс-конференции.

В первом туре чемпионата Италии «Интер» дома сыграет против «Дженоа». Игра пройдёт 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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