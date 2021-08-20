​Симоне Индзаги поделился ожиданиями от сезона

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу наступающего сезона, в котором «нерадзурри» будут защищать чемпионский титул.

«Мы сделаем всё, чтобы сезон прошло гладко. Мы знаем, что в этом сезоне будут трудности, но увиденное мною в эти 45 дней внушает уверенность. У меня прекрасные отношения с клубом. Мы знаем, что чего-то не хватает, но пока я доволен новичками. Мы будем играть со Скудетто на груди и постараемся сделать всё, что в наших силах», - рассказал Индзаги на пресс-конференции.

В первом туре чемпионата Италии «Интер» дома сыграет против «Дженоа». Игра пройдёт 21 августа.