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Италия. Серия А

Сакки: «Индзаги предстоит тяжёлый путь»

29 Июля 2021 • 18:10 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки в интервью Forza Italian Football поделился мнением о назначении в миланский «Интер» бывшего рулевого римского «Лацио» Симоне Индзаги.

«Это очень сложное испытание. Все будут следить за успехами Индзаги, учитывая выступления команды на европейской арене. До сих пор Индзаги не достигал особых высот. Ему абсолютно точно необходимо будет терпение», - сказал Сакки.

Симоне Индзаги этим летом сменил на посту главного тренера «Интера» Антонио Конте, ушедшего из клуба из-за разногласий с руководством. В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, впервые за много лет отобрав пьедестал у туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Антонио Конте Арриго Сакки
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