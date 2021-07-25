Лаутаро Мартинес консультировался с психологом с целью получать меньше жёлтых карточек

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес на пресс-конференции на тренировочной базе клуба «Атлетико Линиерс», с которым в настоящее время тренируется футболист, рассказал, что консультировался с психологом с целью получения меньшего количества жёлтых карточек.

«В прошлом сезоне я работал над своей ментальностью. Психолог помог мне меньше протестовать против решений судьи и таким образом получать меньше жёлтых карточек», - сказал аргентинец.

Защиту титула чемпиона Италии «Интер» начнёт в матче с «Дженоа» 21 августа на родном стадионе «Джузеппе Меацца».