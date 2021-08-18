Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Football Italia. По данным источника, игрок подпишет соглашение на пять лет.

Сообщается, что аргентинец будет зарабатывать по новому контракту шесть миллионов евро в год. Сейчас переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе.

Напомним, что Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. В составе миланского клуба нападающий сыграл 132 матча, в которых забил 49 голов и отдал 20 результативных передач. Ранее сообщалось, что он отклонил предложения «Арсенала» и «Тоттенхэма».